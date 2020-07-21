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Кремль сдвинул на шесть лет цель снизить вдвое бедность в России

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Цель снижения уровня бедности в два раза по сравнению с 2017 годом должна быть достигнута к 2030 году, а не к 2024, следует из указа президента на сайте Кремля. В указе перечислены национальные цели развития до 2030 года.

Предыдущий указ о национальных целях и стратегических задачах развития требовал снизить бедность вдвое к 2024 году.

Кроме того, новый указ о национальных целях предусматривает повышение ожидаемой продолжительности жизни в России к 2030 году до 78 лет и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.

Подготовить указы по целям развития до 2030 года президент Владимир Путин поручил своей администрации на прошлой неделе. Правительству и Госсовету на основе этих указов предстоит за три месяца скорректировать нацпроекты. Премьер-министр Михаил Мишустин тогда допустил, что сроки достижения ранее сформулировнных национальных целей могут быть продлены до 2030 года.

Кремль Владимир Путин Правительство Конституция

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