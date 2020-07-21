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Луцкий террорист пригрозил полиции оружием

Луцкий террорист пригрозил полиции оружием
Фото: Reuters

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Луцке человек, захвативший автобус, заявил, что он вооружен и заминировал транспортное средство, в салоне около 20 человек, написал в фейсбуке замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Лицо, захватившее заложников, позвонило в 9:25 в полицию, представилось именем Максим Плохой", - добавил он.

С подозреваемым начались переговоры, приоритет полиции - освобождение заложников. В Луцк вылетел глава МВД Арсен Аваков. Началась спецоперация "Заложник". СБУ начала операцию "Бумеранг", сообщил президент Владимир Зеленский и добавил, что взял ситуацию под личный контроль.

Требования пользователя соцсетей Максима Плохого появились утром во вторник в твиттере, как сообщает УНИАН, и на YouTube. В видеоролике вооруженный мужчина поздравляет всех "с днем антисистемы" и назвал государство - "первым террористом".

Он потребовал, чтобы руководители судов, министерств, прокуратур, парламентов и олигархи, а также руководители церкви записали и опубликовали заявления и назвали себя террористами в законе, передает УНИАН. Если это требование не будет исполнено, он пригрозил взорвать автобус и еще одну бомбу, якобы спрятанную в Луцке в другом месте.

В правоохранительных органах агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили, что видео сделал человек, захвативший автобус. Полицейские пытаются с ним связаться. Он периодически снимает трубку, но никаких конкретных требований не выдвигает, а говорит лишь общие фразы о борьбе с системой, анархии и тому подобном, сказал источник агентства.

По словам источников в правоохранительных органах, предварительно есть информация о том, что мужчина, взявший людей в заложники в Луцке, "периодически стреляет и бросил из автобуса гранату". Очевидцы слышали выстрелы.

Район, где находится автобус, оцеплен. На фотографиях видно, что у автобуса повреждены окна, отверстия похожи на следы от выстрела, сообщает "Лигабизнесинформ".

Замминистра Геращенко рассказал, что нашел в интернете книгу "Философия Преступника" некоего Максима Плохого, в которой говорится о пребывании автора в местах лишения свободы.

Луцк Украина Волынская область МВД Антон Геращенко Арсен Аваков

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