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В украинском Луцке неизвестный захватил автобус с пассажирами

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Луцке мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с пассажирами, сообщает полиция Волынской области.

По данным полиции, в автобусе находится порядка 20 пассажиров.

В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

Как сообщил начальник полиции Волынской области Юрий Крошко, пока информации о пострадавших нет.

"Пока видим только повреждения в самом автобусе", - сообщил он в видеообращении, трансляцию которого вело Министерство внутренних дел Украины на странице в фейсбуке.

По словам начальника полиции области, захвативший автобус мужчина опубликовал свои требования в твиттере.

"Сейчас мониторится соцсеть. Никакие требования в его аккаунте не освещены, просто общие фразы, недовольство системой, не указано какой. Сейчас еще изучаем, пытаемся вести переговоры. Звоним, он не взял в очередной раз трубку, чтоб уточнить требования", - рассказал Крошко.

Личность злоумышленника проверяется. Он назвался, но полиция проверяет, существует ли такой человек.

Украина

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