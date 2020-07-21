В Хабаровске началась новая несанкционированная акция
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Хабаровске проходит несогласованная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.
Митингующие собрались площади имени Ленина и пошли по центральным улицам города.
Полиция выставила оцепление на крыльце здания правительства края, где расположен вход. По периметру площади также дежурят наряды ДПС.
Президент РФ Владимир Путин 20 июля своим указом отрешил Фургала от должности губернатора Хабаровского края и назначил Михаила Дегтярева (являвшегося депутатом Госдумы от ЛДПР) на пост временно исполняющего обязанности главы этого региона.