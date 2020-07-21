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Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев заявил о готовности к открытому общению с жителями

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, приступивший к работе в Хабаровске во вторник, заявил, что открыт к общению с жителями региона.

"Открыт, готов ко встречам с людьми, пешком с удовольствием хожу, с людьми общаюсь, в магазины захожу, сам покупаю продукты", - сказал Дегтярев журналистам.

По его словам, он в курсе о том, что в соцсетях поступает достаточно большое количество негативных комментариев вокруг сложившейся ситуации, готов наладить обратную связь в самое ближайшее время.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

"Чтобы модерировать такое огромное количество сообщений, нужны люди, силы, специалисты, мы все это обеспечим в ближайшее время, прошу не обижаться хабаровчан. Пока физически не можем ответить, налаживается работа, мы все это отрегулируем", - сказал Дегтярев.

Он отметил, что "все негативные комментарии в соцсетях услышаны, будут проанализированы и внесены коррективы в работу краевого правительства".

Как сообщалось, во вторник возле здания правительства Хабаровского края проходит несанкционированный митинг в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала, арестованного 10 июля по обвинению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах.

20 июля президент РФ Владимир Путин свои указом отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио губернатора региона был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Михаил Дягтерев ЛДПР Хабаровский край Сергей Фургал

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