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Госдума повысила на пять лет предельный возраст для службы на таможне

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 977181-7 об увеличении на пять лет предельного возраста службы в таможенных органах. Изменения затронут среднее, старшее и высшее начальство.

Представители среднего и старшего состава, от младшего лейтенанта до полковника таможенной службы, смогут служить до 55 лет. Для высшего начальствующего состава от генерал-майора до действительного государственного советника таможенной службы предельный возраст службы увеличивается до 65 лет.

Изменения внесены в связи с "увеличением периода активного долголетия и продолжительности трудовой жизни граждан" и нацелены на сохранение в таможенных органах наиболее опытных сотрудников, способных по состоянию здоровья продолжать работу, отмечается в пояснительной записке к документу.

Госдума ФТС

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