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Предельный возраст для ректоров государственных вузов повышен с 65 до 70 лет

Исключение составляют ректоры МГУ и СПбГУ, чья деятельность регулируется отдельным законом

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в Трудовой кодекс, которые устанавливают предельный возраст нахождения на должности руководителей государственных и муниципальных вузов, сообщается на сайте Кремля в понедельник.

Закон определяет, что предельным возрастом для руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и их заместителей является 70 лет, независимо от срока действия трудовых договоров. Ранее предельный допустимый возраст для ректоров государственных и муниципальных вузов и их замов составлял 65 лет, а возможность продления срока еще на пять лет определялась учредителем вуза.

Кроме того, новый закон определяет, что одно и то же лицо не может занимать должность руководителя одной и той же государственной или муниципальной научной организации более трех пятилетних сроков.

Исключение составляют руководители Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов, деятельность которых регулируется отдельным законом. В нем предусмотрено, что срок пребывания ректора или руководителя научной организации в своей должности после его 70-летия может продлеваться.

Законодательная инициатива (№898369-7) о внесении изменений в Трудовой кодекс была подготовлена правительством РФ. Закон принят Госдумой 13 мая и одобрен Советом Федерации 20 мая.

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