Водитель-наркоман, сбивший насмерть новосибирского тележурналиста, получил 6,5 лет колонии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Калининский суд Новосибирска приговорил водителя Никиту Лазькова к 6,5 годам колонии общего режима за ДТП, в котором погиб известный новосибирский тележурналист Антон Лучанский, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В суде установлено, что вечером 30 марта Лазьков в состоянии наркотического опьянения управлял автомобилем Mercedes Benz Е200. Он ехал по крайней левой полосе ул. Богдана Хмельницкого со скоростью не менее 90 км/ч. Нарушив правила, в том числе и скоростной режим, водитель не уступил дорогу выходящему из трамвая пешеходу и сбил его. Таким образом известный в Новосибирске тележурналист Лучанский получил несовместимые с жизнью травмы.

Лазькова признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения. Его взяли под стражу в зале суда. Он признал вину и принес извинения семье погибшего.

Суд также взыскал с Лазькова 1 млн рублей компенсации морального вреда в пользу матери журналиста. Ранее он уже перечислил 500 тыс. рублей, чтобы загладить вину перед семьей Лучанского, сказали "Интерфаксу" в прокуратуре.

Гособвинитель просил приговорить Лазькова к восьми годам лишения свободы, а также взыскать с него 4 млн рублей компенсации морального вреда.