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Жители Алтая пожаловались на туристов, вешающих на деревья "для духов" медицинские маски

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Жители Республики Алтай обратились к правительству региона с требованием принимать меры в отношении туристов, которые оставляют на деревьях медицинские маски в качестве благодарности "горным духам", сообщила президент Ассоциации туристских организаций региона Татьяна Зяблицкая.

По ее словам, в интернете появляются видеоролики и фотографии, на которых видно, что туристы оставляют на деревьях вместо привычных лент медицинские маски.

"Местное население негативно к этому относится. Перед открытием туристического сезона жители обращались к властям с просьбой не открывать туристические объекты и заявляли о том, что туристы нам совсем не нужны с таким их отношением", - сказала Зяблицкая на пресс-конференции в среду.

Привязывание лент к деревьям - ритуал поклонения духам гор: путники привязывают кусочки ткани к деревьям, загадывая желания.

республика Алтай

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