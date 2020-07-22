Госдума приравняла отчуждение части территории РФ к экстремизму

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла во втором и в третьем, окончательном чтении закон о признании экстремизмом отчуждения части территории РФ.

"Поправки приводят законодательство о противодействии экстремизму в соответствие с новыми нормами Конституции", - сказал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу.

Согласно закону, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.

Закон в связи с этим уточняет терминологию действующего федерального закона № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", который относит нарушение целостности РФ к экстремистской деятельности".