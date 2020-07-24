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Сенаторы одобрили закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о признании экстремизмом нарушение территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории. Закон принят в соответствии с новыми нормами Конституции.

Изменение Конституции

Часть 21 статьи 67 Конституции устанавливает, что действия, направленные на отчуждение части территории России, а также призывы к таким действиям не допускаются.

Законопроект по этой поправке подготовили и внесли председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Он уточняет терминологию действующего федерального закона № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", который относит нарушение целостности РФ к экстремистской деятельности".

Совет Федерации Андрей Клишас Павел Крашенинников Конституция

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