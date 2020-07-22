Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на кэшбэк за покупку туров по РФ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым путешествующие по России туристы смогут рассчитывать на частичную компенсацию потраченных на путевку денег, сообщает в среду пресс-служба кабинета министров.

Для этого из резервного фонда правительства выделяется 15 млрд рублей. "При стоимости тура от 25 тыс. рублей кэшбэк составит 5 тыс. рублей. Туристы, потратившие на путевку от 50 тыс. рублей, получат назад 10 тыс. рублей. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. рублей и больше", - пояснили в пресс-службе.

Обязательные условия участия в программе - продолжительность тура не менее пяти ночей и оплата через российскую платежную систему МИР.