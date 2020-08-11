Компенсацию за покупку туров по РФ выплатят в течение пяти дней

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Компенсация за покупку российских туров будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства РФ.

В программу включены организованные туры (проезд и проживание), круизы, а также отдельное проживание в отеле для тех, кто путешествует самостоятельно. Список предложений появится на сайте мирпутешествий.рф 21 августа в 00.00 по московскому времени. Оплатить путевку нужно до 28 августа (программа возврата кэшбэка будет действовать с 21 по 28 августа).

В программе участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям поездки c кэшбэком будут доступны с 1 октября и до конца года.

Обязательные условия - продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не меньше четырех ночей, стоимость путевки - от 25 тыс. рублей, оплата картой "Мир".

Сумма возврата зависит от стоимости поездки. Туристам, потратившим от 25 тыс. рублей, вернутся 5 тыс. рублей. При стоимости тура от 50 тыс. рублей кэшбэк составит 10 тыс. рублей. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. рублей.

На частичную компенсацию затрат на покупку туров по России выделено 15 млрд рублей. Новая программа сделает привлекательнее путешествия по России и поддержит граждан, решивших в этом году провести отпуск на родине, отмечается в сообщении на сайте правительства.