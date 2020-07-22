Три тюленя и медведь умерли ночью в Калининградском зоопарке

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Калининградском зоопарке в ночь на среду умерли три балтийских тюленя и медведь-барибал, сообщила пресс-служба учреждения. Сотрудники предполагают, что причиной смерти стала реакция на препарат от глистов.

Во вторник это лекарство дали сивучу, четырем балтийским тюленям и четырем медведям из "Дома пожилых медведей".

"Погибли три тюленя в возрасте 17, 19 и 27 лет (в природе средняя продолжительность жизни до 25-30 лет) и пожилой самец медведя барибала 31 года (средняя продолжительность жизни в природе до 20-25 лет)", - уточнили в пресс-службе.

У остальных животных, кроме сивуча, в первой половине дня в среду наблюдалось недомогание с признаками кишечных расстройств. Сейчас их состояние расценивают как удовлетворительное.

У сивуча Кима, несмотря на преклонный возраст, тревожных признаков не заметили.

Всех животных продолжают наблюдать зоотехники и ветеринар.

Причину смертельной реакции будут искать по результатам вскрытия. Одновременно в зоопарке проведут служебное расследование.

Ветврач Калининградской станции по борьбе с болезнями животных Владимир Черноусов отметил, что препарат, который дели животным, давно хорошо себя зарекомендовал.

Плановую дегельминтизацию хищных животных проводят ежегодно с конца июля по начало сентября. Как отмечают в пресс-службе, препарат уже использовался ветеринарами зоопарка для дегельминтизации тюленей, изъятых из природы в июле 2019 года. Побочных эффектов от его использования зафиксировано не было.