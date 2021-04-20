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В зоопарке Екатеринбурга белый медведь проглотил мячик и погиб

В зоопарке Екатеринбурга белый медведь проглотил мячик и погиб
Белый медведь в вольере Екатеринбургского зоопарка
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В зоопарке Екатеринбурга умер белый медведь Умка, который прожил там почти 23 года. Как сообщила пресс-служба учреждения, он проглотил детский мячик, организм не смог с ним справиться.

Мячик ему бросил кто-то из посетителей.

Умка упал утром 20 апреля, подошедшим ветеринарам осталось только констатировать смерть, сообщила "Е1.RU" научный сотрудник зоопарка Екатерина Уварова. Мячик в желудке обнаружили при вскрытии.

В пресс-службе зоопарка объяснили, что такие маленькие игрушки не предназначены для столь крупных хищников.

"Для крупных животных, содержащихся в неволе, игрушки должны быть из натуральных материалов или специальные, максимально продуманные и изготовленные с учётом всех физиологических особенностей вида. Так, например, игрушки для белых медведей закупаются у фирмы, специализирующейся на изготовлении профессиональных предметов для обогащения среды зоопарковых животных", - говорится в пресс-релизе.

Искать виноватого зоологи не будут, но усилят контроль за оставшейся медведицей Айной, которая уже затосковала.

Умке было 25 лет, в среднем белые медведи живут 25-30 лет, в неволе доживают до сорока.

Он родился на Чукотке в дикой природе. Совсем маленьким он осиротел. Жители поселка Биллингс отбили его у стаи собак и четыре месяца выкармливали, но постепенно он стал опасным для людей. В 1998 году его забрал зоопарк Екатеринбурга.

Екатеринбург Чукотка Умка Айна Екатеринбургский зоопарк

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