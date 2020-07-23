СК подтвердил отсутствие у Мизулиной двойного гражданства

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России подтвердил недостоверность публикаций о наличии у сенатора Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщила в четверг ее пресс-служба.

После того как в начале года ряд СМИ и телеграм-каналов написал, что у члена Совета Федерации Мизулиной есть гражданство Бельгии, она назвала эту информацию клеветой обратилась в Генпрокуратуру России, чтобы та провела проверку по этому факту.

В пресс-службе сенатора отметили, что в ходе проверки СК была установлена недостоверность информации о наличии у Мизулиной двойного гражданства, размещенная на сайте "Экспресс газеты" и в одном из телеграм-каналов. Об этом говорится в ответе сенатору руководителя главного следственного управления СКР по Москве Андрея Стрижова от 30 июня.

Пресс-служба Мизулиной также добавила, что сейчас ведутся процессуальные действия с целью установления причастных к размещению недостоверной информации.