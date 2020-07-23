Счетная палата сочла госпомощь авиаперевозкам малоэффективной

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ опубликовала отчет о проверке использования субсидий, выделяемых бюджетом для региональных авиаперевозок. Действующая система показывает низкую эффективность как с точки зрения доступности для пассажиров (особенно отдаленных регионов), так и в части покрытия затрат перевозчиков, считают в ведомстве.

Счетная палата оценивала несколько программ поддержки авиации, в том числе ту, что предусмотрена постановлением №1242: по нему субсидируются рейсы между регионами без промежуточной посадки в Москве. За 2019 год по большинству таких маршрутов выручка, включающая плату от пассажиров по спецтарифам и сами субсидии, не покрывала затраты авиакомпаний, отмечает ведомство.

В одном случае это было связано с низким спросом на перевозки. В качестве примера в отчете приводятся рейсы авиакомпании "Якутия" Якутск - Улан-Удэ, Нерюнгри - Красноярск и Мирный - Хабаровск, которые выполнялись на SSJ-100 и Boeing вместимостью 107 мест и выше.

Но иногда даже полная загрузка рейсов не могла обеспечить их безубыточность, сказано в отчете. К таким относятся рейсы ООО "Аэросервис", выполнявшиеся на 17-местных L-410 из Иркутска в Кодинск и Красный Чикой.

В то же время анализ показал, что увеличение субсидий и тарифов в правилах №1242 "осуществлено недостаточно обоснованно, что влечет риски формирования значительной прибыли у авиакомпаний по отдельным маршрутам". Нецелесообразно было относить к труднодоступным и удаленным населенным пунктам Калининград и Симферополь, также отметили в Счетпалате.

Критике аудиторов подверглась и программа субсидирования полетов из европейской части страны на Дальний Восток, в Крым и Калининград (постановление №215). К ней похожая претензия: доходы авиакомпаний с учетом субсидий, в основном, не покрывают себестоимости перевозки. В некоторых случаях, наоборот, компании получают необоснованно высокую прибыль.

Счетпалата также проанализировала эффект от обнуления НДС на авиаперевозки в обход Москвы, которое заработало в октябре 2019 года. Сумма возмещения НДС в IV квартале составила "незначительные объемы", считают аудиторы. Эта мера, по их мнению, не оказала влияния на снижение коммерческих тарифов на перевозки, "а позволила авиакомпаниям улучшить финансовые показатели деятельности в условиях негативного влияния внешних факторов".

"В 2019 году количество субсидированных маршрутов выросло на 86% по сравнению с 2017 годом - до 242 маршрутов. Однако в это число включались не только новые маршруты, но и те, которые уже были раскручены в коммерческих перевозках, что никак не способствовало расширению маршрутной сети", - прокомментировал отчет аудитор Счетпалаты Валерий Богомолов. Доля таких "раскрученных" маршрутов в 2017 году составила 27%, в 2018 году – около 33%, в 2019 году – 31%. При этом доля новых уникальных маршрутов в этот период составляла незначительную величину – от 4,5 до 8,5%, отметил Богомолов, которого цитирует пресс-служба Счетпалаты.

Не обеспечила госпомощь и доступа к большинству удаленных городов и населенных пунктов, "для которых пассажирские авиаперевозки крайне важны и порой являются единственным способом транспортного сообщения", добавили в ведомстве. Так, за прошедшие три года количество городов субсидируемой маршрутной сети (включая труднодоступные и удаленные) увеличилось на 59% и составило 94 города. Однако в нее вошли только 48 труднодоступных и удаленных населенных пунктов из 462, включенных в соответствующий перечень.

Рост пассажиропотока на субсидированных маршрутах тоже оказался не столь внушительным. "Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам в проверяемом периоде увеличилось в 3 раза. Однако их доля в общем количестве перевезенных пассажиров, минуя Москву, составляет всего от 2 до 6%", - отметил Богомолов.