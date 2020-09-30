Правительство предложило сократить субсидии на авиаперевозки

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство предполагает в 2021 году сократить субсидии на внутренние авиаперевозки относительно суммы, выделенной на 2020 год, следует из внесенного в Госдуму проекта трехлетнего бюджета.

На субсидии авиакомпаниям "в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению" в ближайшие три года предлагается выделять по 3,8 млрд рублей в год.

В бюджете 2020 года на эти цели было предусмотрено 5,8 млрд рублей. Субсидии поддерживали перелеты из европейской части страны на Дальний Восток (а также внутри Дальневосточного федерального округа), в Крым и Калининград.

Господдержка авиаперевозок между регионами в обход Москвы на следующий год заложена в размере 7,7 млрд руб. - с повышением до 9,3 млрд рублей в 2022-23 годах. На 2020 год авиакомпаниям полагалось 8,3 млрд рублей на межрегиональные рейсы.