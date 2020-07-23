Спасенный челябинскими ветеринарами львенок Симба переедет в Танзанию

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Искалеченного живодерами львенка Симбу и леопарда Еву перевезут в реабилитационный центр в Танзании, животные будут жить недалеко от горы Килиманджаро. Об этом сообщается на странице челябинского реабилитационного центра защиты диких животных и птиц фонда "Спаси меня" в фейсбуке.

"В реабилитационном центре работают высококвалифицированные, добрые, любящие животных доктора, которые будут заботиться о Симбе 24/7. Он находится в красивом месте недалеко от горы Килиманджаро, где обитают слоны, зебры, каракалы, сервалы и другие представители фауны", - приводятся в сообщении слова Юлии Агаевой, одной из спонсоров и помощников зоофонда, участвовавшей в спасении Симбы.

По данным Агаевой, место будущего обитания для Симбы выбирали из 13 предложений реабилитационных центров Африки, в том числе из ЮАР. Центр в Танзании был выбран, в том числе, потому, что эта страна является лидером по популяции львов, там в дикой природе их живет более 8 тыс. особей. Площадь центра, куда отвезут Симбу и Еву, составляет 144 гектара, из них для львенка будет отведено два гектара.

"Возвращение на духовную родину диких животных Африки, спасенных в России, произойдет впервые в истории нашей страны. И все, кто с первых дней был вместе с нами, считайте, что это и ваша победа", - подчеркнул глава зоофонда Карен Даллакян, слова которого приводятся в сообщении.

Поездка в Восточную Африку запланирована на конец сентября.

История брошенного на произвол судьбы покалеченного львенка стала широко известна в марте. Малыш оказался у одного из жителей Дагестана, и когда тот понял, что животное умирает, начал искать помощи. Дагестанские зоозащитники обратились к челябинскому ветеринару Карену Даллакяну, не раз спасавшему хищников с тяжелыми увечьями.

Он прилетел в Махачкалу и увез львенка в Челябинск, где в приюте "Спаси меня" ему провели несколько сложных операций. Сейчас животное окрепло, активно бегает и прыгает, охотно общается с людьми.

По сведениям Даллакяна, львенок родился в Дагестане и "работал" реквизитом у фотографа-живодера, который издевался над ним, сломал ему лапы и повредил позвоночник, чтобы тот не мог убежать.

5 июня на совещании по экологии и зоозащите челябинский ветеринар рассказал историю Симбы президенту страны и попросил помочь в решении проблемы жестокой эксплуатации животных пляжными фотографами.

По данным Даллакяна, люди, издевавшиеся над Симбой в Дагестане, числятся в сочинском "черном списке живодеров".

В конце июня по факту жестокого обращения с львенком возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ.

По информации местных СМИ, леопард Ева оказалась у Даллакяна в июле прошлого года, от нее отказалась мать в передвижном зоопарке в Оренбургской области.