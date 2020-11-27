В соцсетях выбрали имя редчайшему леопарду из нацпарка в Приморье

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Жители России в социальных сетях выбрали имя Тара самке дальневосточного леопарда, ставшей героиней документального фильма об этих редчайших животных, проживающих только на заповедной территории юго-запада Приморского края, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе нацпарка "Земля леопарда".

Там рассказали, что пользователи соцсетей выбирали имя леопарду из 750 вариантов. Больше всего вариантов имен было из Приморья: Ассоль, Веста, Кассиопея, Ева и другие.

Пятна на шкуре каждого леопарда образуют свой неповторимый рисунок, который не меняется в течение всей жизни, как отпечатки пальцев у человека. По этому узору ученые отличают одну особь от другой. Каждому леопарду, зафиксированному фотоловушкой, присваивается идентификационный номер, например - Leo 61F. Кроме того, леопардам дают и имена. Например, в национальном парке живет Байкал, так его назвал известный телеведущий и ученый Николай Дроздов. Американские актеры Стивен Сигал и Памела Андерсон дали имена леопардам Борте и Памела.

Леопард Тара, которой выбрали имя пользователи соцсетей, носит идентификационный номер Leo 150F, присвоенный учеными нацпарка. Ей около пяти лет. Кадры с хищницей вошли в документальный фильм "Земля леопарда, или Феномен человека", который снимали в нацпарке в 2018 году. Его премьера прошла на кинофестивале Wildlife Conservation в Нью-Йорке в октябре 2020 года, а затем картина одержала победу на кинофестивале "Территория" в Нижнем Новгороде.

Дальневосточный леопард - самая редкая из крупных хищных кошек на планете. Численность популяции в России в начале 2000-х годов составляла всего около 30 животных. В 2019 году нацпарк заявил о 97 особях. В России эти хищники обитают только на юго-западе Приморского края, при этом около 70% живут на территории национального парка "Земля леопарда".