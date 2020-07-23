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Губернатор Петербурга подписал закон о запрете баров-"наливаек"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в барах и кафе с залами площадью менее 50 квадратных метров.

Подписанный документ опубликован в четверг на сайте городской администрации. Датой вступления закона в силу обозначено 1 января 2021 года.

В свою очередь пресс-служба администрации губернатора сообщила, что по решению Беглова и спикера городского парламента Вячеслава Макарова создается рабочая группа для урегулирования ситуации, возникшей в результате принятия закона. Эту группу решили создать из-за резонанса, который вызвал этот закон, и многочисленных обращений предпринимательского сообщества.

"К решению этой проблемы нужно подойти взвешенно. На одной чаше весов - спокойствие петербуржцев, особенно пожилых людей и детей, которые не хотят слушать под окнами шум от заведений, торгующих по ночам алкоголем сомнительного качества и происхождения. На другой - интересы добросовестных предпринимателей, чьи заведения не доставляют соседям беспокойства", - отметил губернатор.

Беглов добавил, что до вступления закона в силу - 1 января 2021 года - "рабочая группа должна найти решение, которое устроит как жителей, так и владельцев баров".

В начале июля Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий продажу алкоголя в предприятиях общепита с залом площадью менее 50 квадратных метров.

Как отметил в разговоре с "Интерфаксом" автор инициативы депутат Денис Четырбок, попадающим под новый закон заведениям придется переформатироваться. "Мы не говорим о закрытии этих заведений: им достаточно будет отказаться от продажи алкоголя. Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года: если они не переформатируются, у них будет отозвана лицензия. А новые подобные заведения просто не смогут открыться в соответствии с законом", - сказал он.

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