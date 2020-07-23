Что произошло за день: четверг, 23 июля

Вакцинаци россиян, арест Крашенинникова и новый чемпионат России по футболу

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- COVID-вакцинацию россиян из групп риска запланировали на август. В первую очередь это медицинские работники и те, кто часто сталкивается с заболевшими людьми. Между тем за сутки в России выявлено 5848 заболевших коронавирусом, из них в Москве - 608.

- В Екатеринбурге задержан политолог Федор Крашенинников. В этот же день ему дали 7 суток ареста за неуважение к власти. Согласно обвинению, 14 марта Крашенинников оскорбил судей Конституционного суда, комментируя просьбу главы государства дать разъяснения по количеству президентских сроков.



- На журналиста, которому полицейский сломал руку, составили три протокола. Петербургского корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля после инцидента на участке для голосования обвиняют в неповиновение законным требованиям полиции, нарушении режима самоизоляции и вмешательстве в работу избиркома.

- Собянин опроверг слухи о планах ввести карантин в Москве в сентябре. По его словам, ситуация спокойная и стабильная.

- Губернатор Петербурга подписал закон о запрете баров-"наливаек". Теперь алкоголь запрещено продавать в барах и кафе с залами площадью менее 50 квадратных метров.

- Карелия вернула часть ограничений из-за коронавируса. Они коснулись массовых мероприятий, приезжающих из-за границы и работающих пенсионеров.

- Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа. Его старту будет предшествовать матч за Суперкубок России 7 августа, в котором должны сыграть чемпион и обладатель Кубка России.

- СБУ задержала подозреваемого в убийстве главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Речь идет про бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу.

- Глава Чечни Рамзан Кадыров стал генерал-майором. "Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке "смирно", - написал он в соцсетях.

- "Яндекс" завершил партнерские отношения со Сбербанком, выкупив обратно 45% "Яндекс.Маркета" за 42 млрд рублей.