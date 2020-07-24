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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:49Заразились
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Двое российских сенаторов заразились коронавирусом

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Два сенатора отсутствуют на пленарном заседании Совета Федерации из-за коронавируса, сообщила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

"Коллеги, приветствую, что все в масках. Ситуация улучшилась существенно, но она не закончилась. Поэтому, пожалуйста, я прошу всех соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. К сожалению, у нас два человека сегодня отсутствуют по этой причине. Поэтому еще раз прошу всех быть очень внимательными", - сказала Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации в пятницу.

В свою очередь сенатор Людмила Нарусова сообщила, что накануне, 23 июля, разговаривала с коллегой, сенатором от Калужской области Алексеем Александровым - "он в тяжелом состоянии в больнице".

В этой связи Нарусова заметила, что гости Совета Федерации приходят в верхнюю палату без масок. "И потом мы, сдавшие анализ, садимся с ними в один лифт, они в замкнутом пространстве едут, чихают и кашляют в этом лифте", - сказала сенатор.

Матвиенко в свою очередь ответила, что все гости Совета Федерации обязательно проходят предварительное тестирование - это относится и к членам правительства, и другим участникам мероприятий.

"Что касается масок, требования общие для всех. Я прошу обратить внимание аппарата на то, чтобы был более строгий контроль за всеми, кто приходит в Совет Федерации. И требование обязательного ношения масок, замечание справедливое", - сказала она.

Хроника 09 января – 24 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Совфед Валентина Матвиенко Людмила Нарусова Алексей Александров Коронавирус

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