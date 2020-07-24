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Муфтий Татарстана усомнился в конституционности запрета на хиджаб в колледже

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана, муфтий Камиль Самигуллин усомнился в правомерности устава Свердловского областного медицинского колледжа, где абитуриентке запретили носить хиджаб. Об этом сообщает пресс-служба духовного управления.

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"Если даже в Конституции РФ есть упоминание о Боге, то насколько правомерны внутренние уставы и приказы, запрещающие студенткам ношение хиджаба?", - говорится в его заявлении.

Абитуриентка медколледжа ранее пожаловалась на этот запрет в ДУМ Татарстана. По ее словам, ей объяснили этот запрет пунктами из устава учреждения, правилами внутреннего распорядка обучающихся, этическим кодексом колледжа и иными внутренними нормативными актами.

Самигуллин считает, что запрет на ношение хиджаба в учебных заведениях ущемляет право мусульманок на получение образования.

"Конституция России в новой редакции принята, но, кажется, не все функционеры от образования в регионах успели с ней ознакомиться, - написал он в инстаграме. - Светскость учебного заведения - не аргумент (...). Светскость означает уважение по отношению ко всем вероисповеданиям и даже атеистическим мировоззрениям".

Свердловский областной медицинский колледж основан в 1930 году, его учредителями являются правительство Свердловской области и региональный Минздрав.

Татарстан Духовное управление мусульман Камиль Самигуллин Екатеринбург

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