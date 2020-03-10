Поправка об упоминании бога в Конституции одобрена Госдумой

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Госдума во вторник одобрила ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции поправку президента РФ, предусматривающую упоминание бога в основном законе страны.

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - говорится в поправке.

По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, упоминание бога в Конституции не изменит светского характера Российской Федерации.

По словам председателя Совета при президенте РФ по правам человека Валерия Фадеева, многие одобряют поправку об упоминании бога в Конституции РФ. В то же время член СПЧ Николай Сванидзе считает, что предложенная поправка "выводит за скобки государства" неверующих людей. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила мнение, что включение в Конституцию упоминания бога адресовано всем конфессиям и не ущемляет взгляды атеистов.