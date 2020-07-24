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Правительство решит, как "Норникель" будет возмещать ущерб за аварии

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Правительство заверило, что при возмещении вреда от аварии в Норильске будут приняты меры, чтобы не пострадали региональный и муниципальные бюджеты, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"И сегодня могу заявить... что правительство сделает все для того, чтобы эта сумма ущерба, компенсации вреда не нанесла второго вреда региональным и муниципальным бюджетам, чтобы ущерб был погашен - пусть определит правительство - за личный счёт акционеров либо за счет других источников, но не за счет налога на прибыль, который идет в региональные бюджеты. Региональные и муниципальные бюджеты не должны пострадать от платежей за нанесенный экологический ущерб", - подчеркнула спикер.

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Она считает правильным решением, что большая сумма штрафа за нанесенный ущерб пойдёт в федеральный бюджет, и тем самым ответственность за ликвидацию последствий ущерба - взяло на себя правительство, соответствующие министерства и ведомства.

По ее словам, нельзя допустить, чтобы "с одного кармана вытащили, а за счет уменьшения платежей в бюджеты всех уровней уменьшили размер этого ущерба".

В конце мая на мощностях "дочки" "Норникеля" - "Норильско-Таймырской энергетической компании", которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, произошел разлив более 21 тыс. тонн дизтоплива, горючее попало в местные водоемы. Авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, тогда ликвидация заняла шесть лет. В качестве причины аварии компания называет аномально мягкую погоду в последние несколько лет в условиях вечной мерзлоты. Вред, причиненный водным объектам и почвам от аварии в Норильске, оценен Росприроднадзором в сумму около 148 млрд рублей.

Совет Федерации Совфед Валентина Матвиенко Норникель Норильск

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