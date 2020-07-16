Росприроднадзор готов взыскать через суд штраф с "Норникеля" в $2 млрд

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Росприроднадзор в случае необходимости будет в суде обосновывать целесообразность примененных методов при оценке суммы экологического ущерба в размере 148 млрд рублей ($2 млрд) после ЧП под Норильском, заявила газете "Известия" руководитель ведомства Светлана Радионова.

"Мы применили все необходимые коэффициенты, формула содержит достаточно большое их количество. Считаем, что они абсолютно применимы к ситуации, времени и действиям, которые там совершались. Готовы доказывать это в суде, если до него дойдет", - сказала Радионова.

"По отношению к 21 тыс. тонн (нефтепродуктов, которые попали в водоемы и грунт - ИФ) велика ли сумма штрафа? Просто представьте, это почти семь железнодорожных составов нефтепродуктов, которые одномоментно попали в акваторию. А она является основой жизни коренных малочисленных народов Севера. Обсуждение ущерба шло полтора месяца, общественность называла различные цифры, рассматривался огромный мировой опыт", - добавила она.

При этом глава Росприроднадзора уточнила, что пока в ведомство от "Норникеля" и его представителей не поступало никаких встречных заявлений о сумме штрафа.

"Давайте сосредоточимся на том, что действительно важно - это нанесенный ущерб. Будет ли он минимизирован, как себя будет чувствовать экосистема - это единственное, что меня волнует", - подчеркнула Радионова в беседе с изданием.

Экологическое ЧП в Норильске

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов. Из поврежденного резервуара вылились около 21 тыс. тонны нефтепродуктов, которые попали в почву и в воду рек Далдыкан и Амбарная. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела. 16 июня активная фаза сбора топливно-водяной смеси с поверхности реки на месте ЧС была завершена, продолжаются работы по очистке малых водоемов.

Происшествие стало вторым крупнейшим в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация загрязнения заняла шесть лет.

Росприроднадзор оценил вред, причиненный водным объектам и почвам вследствие загрязнения, в сумму около 148 млрд рублей, из них водоемам - более 147 млрд рублей. "Норникель" в свою очередь заявил, что оспорит размер вреда, полагая, что ведомство ошибочно использовало максимальный коэффициент оценки длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водные объекты.