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Ракету-носитель с телеком-аппаратами вывезут на комплекс на Байконуре

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - На космодроме Байконур завершена подготовка к вывозу на стартовый комплекс ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами "Экспресс-103" и "Экспресс-80", сообщила госкорпорация "Роскосмос".

"Пуск с площадки № 200 запланирован на 30 июля в 00:27:42 мск", - говорится в сообщении.

"Роскосмос" сообщил, что на заседании госкомиссии подведены итоги подготовки ракеты, готовности расчетов космодрома и объектов наземной космической инфраструктуры к проведению работ на стартовой площадке.

"Заслушав доклады руководителей работ, госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты космического назначения на стартовый комплекс площадки № 200. Начало операций по транспортировке ракеты с технологической заправочной площадки начнется утром в воскресенье, 26 июля, в 04:30 мск", - сообщил "Роскосмос".

"Экспресс-80" и "Экспресс-103" - российские телекоммуникационные космические аппараты среднего класса, изготовленные в компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва" (входит в "Роскосмос") на базе спутниковой платформы "Экспресс-1000Н". Они предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", а также передачи данных на территории Российской Федерации и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазонах.

Накануне местная администрация сообщила, что отряд специалистов Федерального медико-биологического агентства РФ прибыл в Байконур для помощи в борьбе с коронавирусом.

20 июля замглавы ФМБА Вячеслав Рогожников сообщил, что агентство отправило в Байконур четыре борта с врачами, медикаментами, диагностическими средствами и с средствами индивидуальной защиты. По прогнозу Рогожникова, пик заболеваемости на Байконуре будет достигнут в первой половине августа.

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