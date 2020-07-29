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Пуск ракеты "Протон-М" перенесён на 31 июля из-за новых проверок

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU -- Госкомиссия на Байконуре перенесла запуск ракеты "Протон-М" на сутки из-за необходимости дополнительных проверок, сообщает "Роскосмос".

Госкорпорация уточнила, что решение принято в связи с необходимостью дополнительных проверок узлов и агрегатов

Ракета должна вывести на орбиту российские телекоммуникационные космические аппараты "Экспресс-103" и "Экспресс-80".

Таким образом пуск запланирован на 00:25:19 мск 31 июля 2020 года.

Роскосмос Протон Байконур

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