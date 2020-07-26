Морские парады в честь Дня ВМФ начались во Владивостоке и на Камчатке

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Парады в честь Дня Военно-морского флота проходят в акваториях бухты Золотой Рог во Владивостоке и Авачинской бухте в Петропавловске-Камчатском, передают корреспонденты агентства "Интерфакс - Дальний Восток".

Во Владивостоке в параде участвуют семь боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) - гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корвет "Громкий", малый противолодочный корабль "Кореец", ракетный катер Р-18, базовый тральщик БТ-100 и дизельная подводная лодка.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц на борту крейсера "Варяг" поздравил моряков и ветеранов с праздником.

Над акваторией Амурского залива в 6:00 мск, если позволит погода, выступит авиационная группа высшего пилотажа "Русские Витязи". Летчики продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, пролеты в составе различных строев и элементы воздушного боя на истребителях Су-35С истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Пилоты будут действовать на высотах от 50 до 5 тыс. метров.

Власти региона из-за эпидобстановки по коронавирусу рекомендовали жителям посмотреть праздник в честь Дня Военно-морского флота по телевизору или онлайн.

На Камчатке в парадном строю выстроились восемь боевых кораблей ТОФ - атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Рязань", пограничный корабль управления ФСБ по Восточному Арктическому району "Забайкалье", большой десантный корабль "Адмирал Невельской", модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", морской тральщик МТ-265, спасательное судно "Алагез", судно-кабелеукладчик "Бирюса" и новейшее гидрографическое судно "Александр Рогоцкий".

Экипажи продемонстрируют поиск и атаку подводной лодки условного противника, досмотр подозрительного судна и освобождение корабля, захваченного "террористами", а также "танец" современных буксиров на фоне парадного строя кораблей.