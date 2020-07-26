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Путин прибыл в Кронштадт

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в воскресенье прибыл в Кронштадт для осмотра военных кораблей, стоящих на рейде, сообщает телеканал "Россия-24".

В воскресенье глава государства принимает участие в мероприятиях по случаю Дня военно-морского флота.

Парад в этом году проходит на главных базах военно-морского флота страны. К участию в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте планируется привлечь 46 кораблей, катеров и подводных лодок, 42 воздушных судна и более четырёх тысяч военнослужащих.

Ранее планировалось, что в этот день на Красной площади пройдет и шествие "Бессмертный полк". Однако из-за эпидемиологической обстановки шествие было отложено на 2021 год.

Петербург Владимир Путин Кронштадт

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