Парады в День ВМФ прошли во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Военно-морские парады в воскресенье, в День ВМФ России, состоялись во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском.

Во Владивостоке в параде, в частности, участвовали флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корвет "Громкий", малый противолодочный корабль "Кореец", ракетный катер "Р-18", базовый тральщик "БТ-100" и дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре".

"Смотр кораблей впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота прошел в акватории бухты Золотой Рог", - говорится в сообщении Тихоокеанского флота.

В Петропавловске-Камчатском в Авачинской бухте в составе парадного строя в двух линиях были, в частности, ошвартованы атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Рязань", пограничный корабль управления ФСБ по Восточному Арктическому району "Забайкалье", большой десантный корабль "Адмирал Невельской", модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", морской тральщик МТ-265, спасательное судно "Алагез", судно-кабелеукладчик "Бирюса" и новейшее гидрографическое судно "Александр Рогоцкий".

26 июля по случаю Дня Военно-морского флота военно-морские парады проходят в пунктах базирования российских флотов и флотилий, включая сирийский порту Тартус.

К участию в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте привлечено 46 кораблей, катеров и подводных лодок, 42 воздушных судна и более четырёх тысяч военнослужащих.