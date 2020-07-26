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ВМФ РФ в этом году получит сорок кораблей и судов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Сорок кораблей и судов пополнят в текущем году состав ВМФ России, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.

"Уровень оснащенности нашего военного флота постоянно растет. В этом году в его состав будет принято сорок кораблей и судов различного класса", - сказал он, выступая на главном параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

Путин также напомнил, что несколько дней назад на трех верфях в России были заложены еще шесть новых кораблей дальней морской зоны.

Ранее сообщалось, что в Петербурге начался парад в честь Дня Военно-морского флота.

Петербург ВМФ РФ Владимир Путин

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