В российских школах не будут вводить дистанционное обучение

Но некоторые его возможности будут использоваться

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Минпросвещения не планирует вводить дистанционное обучение в школах, но некоторые его возможности будут использоваться, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Мы говорим о традиционной классической форме обучения с 1 сентября, не планируем вводить дистанционное обучение. Новые возможности для учителей и учащихся будут организованы за счет дистанционного обучения, но это дополнительные возможности", - сказал Кравцов на брифинге в правительстве РФ в понедельник.

Он сообщил, что "в начале следующего года для учащихся будет проведена диагностика знаний, чтобы выявить дефицит в знаниях и оказать методическую помощь". "За эту работу не будут выставляться оценки", - подчеркнул министр. По его словам, в министерстве хотят понять "реальную картину уровня знаний детей", чтобы устранить возможные пробелы в их образовании.

"Мы начали подготовку к новому учебному году, готовимся, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Весь опыт, наработанный в рамках проведения ЕГЭ, будет использован при организации обучения в школах, все требования Роспотребнадзора будут учтены", - сказал Кравцов.

Он напомнил, что с 1 сентября по 5 тыс. рублей дополнительно будут выплачивать классным руководителям, при этом никакие другие выплаты отменены не будут. Кроме того, начальные школы будут обеспечивать горячим питанием.