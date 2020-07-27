Что произошло за день: понедельник, 27 июля

Улицы Москвы снова затопило, в Химках ликвидирован террорист, бывшие журналисты "Ведомостей" создают новый проект

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ФСБ предотвратила теракт в Москве. Мужчина, планировавший массовый расстрел в людных местах, был убит в результате ответного огня в Химках. Были обнаружены доказательства его связи с террористами в Сирии. Брат убитого заявил, что тот пропал две недели назад, о чем сразу была уведомлена полиция.

- В России за сутки зарегистрировали еще 5 635 случаев COVID-19. Умерли 85 человек, выписаны по выздоровлению еще 3 079 пациентов. В Москве - 694 заболевших, за месяц число новых случаев сократилось на 7,5%.

- Электронное голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах. Речь идет о Курской и Ярославской областях.

- Минпросвещения не планирует вводить дистанционное обучение в школах. Глава министерства Сергей Кравцов подчеркнул, что с 1 сентября дети вернутся к обучению в классическом формате, а элементы дистанционной работы станут дополнительными.

- На Москву обрушилась половина июльской нормы осадков. Дождевой водой залило десятки улиц, в частности, район станции метро "Ботанический сад", а также участки Дмитровского шоссе и Сущевского вала, дорогу под Ростокинским мостом. В Солнцево от удара молнии пострадали два человека.

- Журналист "Медиазоны" Давид Френкель получил штраф. Ему предстоит заплатить 2,5 тыс. рублей по трем административным протоколам, которые полиция составила против него после инцидента 30 июня на избирательном участке в Петербурге. Тогда Френкелю сломали руку.

- Бывшие журналисты "Ведомостей" объявили о создании нового медиа-проекта. Издание VTimes должно начать работу осенью. Подписи под редакционным заявлением поставили, в частности, четыре бывших замглавреда "Ведомостей". Основатель газеты Дерк Сауэр станет советником проекта.