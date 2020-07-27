Многолетний куратор ТЭК Голомолзин ушел из ФАС после 25 лет работы

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Один из главных старожилов Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин, долгие годы курировавший сферу топливно-энергетического комплекса (ТЭК), покинул ведомство по собственной просьбе.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Голомолзин с 1995 года работал в антимонопольных органах, в 2000 году был назначен заместителем министра РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, а в 2004 году после реорганизации министерства в службу был назначен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы.

Голомолзин долгое время курировал сферу топливно-энергетического комплекса и химической промышленности, но в феврале эта тема была отдана статс-секретарю - заместителю руководителя ФАС России Андрею Цариковскому.

Голомолзин после этого продолжал курировать направление регулирования связи и информационных технологий, которое и ранее было в его ведении наряду с ТЭК.