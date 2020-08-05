Мишустин назначил нового замглавы ФАС вместо Голомолзина

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Тимофей Нижегородцев, возглавлявший в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ управление по контролю социальной сферы и торговли, назначен заместителем главы регулятора после ухода с аналогичного поста Анатолия Голомолзина.

Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщалось ранее, в конце июля один из главных старожилов ФАС Анатолий Голомолзин, долгие годы курировавший сферу ТЭКа, покинул ведомство по собственной просьбе.

Голомолзин с 1995 года работал в антимонопольных органах, еще в 2000 году был назначен заместителем министра РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, а в 2004 году (после реорганизации министерства в службу) был назначен заместителем руководителя ФАС.

Голомолзин долгое время курировал сферу топливно-энергетического комплекса и химической промышленности, но в феврале эта тема была отдана статс-секретарю - заместителю руководителя ФАС России Андрею Цариковскому.

После этого Голомолзин продолжал курировать направление регулирования связи и информационных технологий, которое и ранее было в его ведении наряду с ТЭК.