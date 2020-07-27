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Полиция составила протокол на "Радио Свобода" по статье о фейках

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Полиция составила административный протокол в отношении "Радио Свобода" по статье о фейковой информации за материл на портале "Север.Реалии" о "принудительной эвтаназии" в больницах Санкт-Петербурга в период пандемии коронавируса.

"Полиция составила второй протокол по ч. 9 ст 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений) из-за статьи Татьяны Вольтской. Теперь уже в отношении юридического лица, зарегистрированного "Радио Свобода" в Москве. Дело будет рассмотрено мировым судом, пока дата заседания не назначена", - сказала "Интерфаксу" в понедельник Галина Арапова, директор и ведущий юрист "Центра защиты прав СМИ", который консультирует Вольтскую и "Радио Свобода".

Юрист отметила, что протокол составлен не на юридическое лицо, которому принадлежит портал "Север.Реалии" и которое находится за пределами России, а на ООО, зарегистрированное "Радио Свобода" из-за новых требований к СМИ-иноагентам. "Теперь мы видим, каким образом зеркальные юридические лица - иностранные агенты, зарегистрированные в России, используются", - сказала Арапова.

Ранее протокол по той же статье был составлен на саму Вольтскую, которая проживает в Санкт-Петербурге. Этому предшествовала доследственная проверка Следственного комитета по Санкт-Петербургу по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан"), которая закончилась отказом в возбуждении дела, уточнила Арапова.

Портал "Север. Реалии" 11 апреля опубликовал материал Вольтской под заголовком "Людей принудительно отключают. Реаниматолог об адских условиях работы", в котором на условиях анонимности рассказывается, в частности, о нехватке аппаратов ИВЛ в больницах Санкт-Петербурга, из-за чего врачам якобы приходится решать вопрос об отключении от них пациентов. Позже Вольтская сообщила, что ее в связи с выходом материала вызвали в СК.

Генпрокуратура 30 апреля обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать материал, признав содержащуюся в нем информацию о "принудительной эвтаназии" фейковой.

Проект "Радио "Свобода" "Север.Реалии" попал в реестр иностранных агентов на основе материалов Госдумы о вмешательстве во внутренние дела России. Он был внесен в соответствующий реестр Минюста в ноябре 2019 года.

Радио Свобода

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