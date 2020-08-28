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Суд оштрафовал "Радио Свобода" на 300 тысяч рублей по статье о фейках

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Мировой суд Тверского района Москвы оштрафовал "Радио Свобода" на 300 тысяч рублей по статье о фейковой информации за материл на портале "Север.Реалии" о работе больниц Санкт-Петербурга в период пандемии коронавируса, сообщила "Интерфаксу" юрист Вероника Демидова.

Штраф назначен по статье о распространении в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений (ч. 9 ст 13.15 КоАП РФ), - сказала Демидова, представляющая интересы "Радио Свобода" в суде.

Решение суда будет обжаловано. "Мы не согласны с привлечением к административной ответственности и будем обжаловать постановление мирового суда в вышестоящий суд, так как, по нашему мнению, здесь нет ни состава, ни события правонарушения", - сказала Демидова.

По ее словам, в ходе заседания суд опросил в качестве свидетеля вызванную по просьбе "Радио Свобода" журналистку Татьяну Вольтскую, чья статья послужила поводом для составления административного протокола.

Полиция составила административный протокол в отношении "Радио Свобода" по статье о фейковой информации за материал Вольтской, опубликованный на портале "Север.Реалии" 11 апреля. По той же статье протокол на саму Вольтскую был составлен в Санкт-Петербурге, где она проживает. В материале говорилось, в частности, о нехватке аппаратов ИВЛ в больницах Санкт-Петербурга.

Как отметила ранее в разговоре с "Интерфаксом" директор и ведущий юрист "Центра защиты прав СМИ" Галина Арапова, протокол был составлен не на юрлицо, которому принадлежит портал "Север.Реалии" и которое находится за пределами России, а на ООО, зарегистрированное в РФ.

Проект "Радио "Свобода" "Север.Реалии" попал в реестр иностранных агентов на основе материалов Госдумы о вмешательстве во внутренние дела России. Он был внесен в соответствующий реестр Минюста в ноябре 2019 года.

Москва Радио Свобода

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