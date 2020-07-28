Состояние Комсомольска-на-Амуре удручило Дегтярева

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Состояние Комсомольска-на-Амуре и ход строительства ряда социальных объектов в городе производят удручающее впечатление, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во вторник в ходе рабочей встречи с депутатами регионального парламента в Законодательной думе.

"Из того, что я за последнюю неделю по Комсомольску-на-Амуре увидел - у меня просто волосы на голове шевелятся. Я буду разбираться. Я не могу пока сформулировать и определить ответственных. Но по ряду строек, по ряду объектов у меня уже однозначно есть понимание. Что ни Барак Обама, ни Дональд Трамп, ни Москва не виноваты в том, что там происходит", - сказал Дегтярев.

Он пообещал детально разобраться, почему важные стройки встали, а благоустройство города находится в упадке. "Хабаровские компании с хабаровскими хозяевами набрали подрядов, и несколько строек там просто стоит. Вот это проблема, и это людям надо объяснять, и будем разбираться со всеми недобросовестными подрядчиками, чиновниками и теми, кто их, может быть, покрывает", - добавил Дегтярев.

При этом он подчеркнул, что заочно имел о городе совершенно другое представление. "Но для меня этот контраст непередаваем. (...) Я в Комсомольске не был никогда в своей жизни. Город Юности - только слышал, по телевизору смотрел, заметки читал. Всегда было ощущение, что это город, где делают истребители, суперджеты, корабли, подводные лодки. То есть, было ощущение, что это удивительное место на Земле, очень комфортное для проживания", - сказал врио губернатора.

Дегтярев подчеркнул, что городу выделялись колоссальные средства на развитие, но, изучив первые отчеты, он не заметил результата. "Президент дал десятки миллиардов рублей на развитие этого замечательного города. Десятки. Лично президент. (...) Город президентского внимания, стратегический. С таким количеством современнейших предприятий до сих пор не защищен дамбами, до сих пор идут ремонты, идет благоустройство, перекладываются сети и так далее. Теперь чувствую уже личную ответственность за город Юности", - сказал Дегтярев.

Он также сообщил, что 29 июля будет в Комсомольске-на-Амуре с рабочей поездкой и посетит, в том числе, важные стройки.

Как сообщалось, в апреле 2016 года тогдашний председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение "Об утверждении долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре". План развития города до 2025 года предусматривает строительство и реконструкцию 27 объектов социально-культурной, коммунально-энергетической и транспортной инфраструктуры города и 33 организационных мероприятия. Общая стоимость объектов оценивалась в 41 млрд рублей.

В октябре 2019 года полпред Юрий Трутнев отмечал, что проблем с финансированием плана развития Комсомольска-на-Амуре нет, есть вопросы к организации работ.