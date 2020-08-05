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ФАС проверит хабаровские цены на бензин после заявлений Дегтярева

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Управление ФАС по Хабаровскому краю начало проверять цены на бензин в регионе после того, как врио губернатора Михаил Дегтярев высказал мнение, что в повышении цен могут быть признаки картельного сговора, сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

На прошлой неделе Дегтяреву на постоянный рост цен у всех продавцов одновременно и на дороговизну бензина пожаловались рабочие "Амурского судостроительного завода" в Комсомольске-на-Амуре. За несколько дней до этого на то же пожаловались жители Ванина.

Дегтярев пообещал, что поручит краевой администрации поднять этот вопрос перед ФАС.

"ФАС - это дамоклов меч государства, чтобы прекращать, пресекать картельные сговоры. У меня есть вопросы по образованию этой цены в крае. Это картельный сговор. Для этого есть инструменты у государства. Давайте мониторинг цен проводить. Возможно, общественники будут готовы этим заняться в Комсомольске-на-Амуре. Где недоливают бензин, есть, наверное, и такие, да? Контрольную закупку, в правоохранительные органы - мне копию, я на контроль возьму. Будем наводить порядок", - сказал он в Комсомольске-на-Амуре.

Бывший депутат Госдумы от ЛДПР 20 июля был назначен врио губернатора после ареста и отставки прежнего главы региона Сергея Фургала. С первого же дня в новой должности Дегтярев отмечает, что в крае много проблем и у него много работы.

Хабаровский край Михаил Дегтярев ФАС

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