Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34Заразились
на 28.07В России 823 515+5 395В мире 16 481 230+228 689

"Царьград ТВ" заблокировали на YouTube в связи с законом о санкциях

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Аккаунт телеканала "Царьград ТВ" на YouTube заблокирован в связи с нарушением законодательства о санкциях и правил торговли, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Google.

"Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем, что учетная запись нарушает эти законы, то предпринимаем соответствующие действия", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе компании на вопрос о причинах блокировки YouTube-канала онлайн-телеканала "Царьград".

Основатель телеканала "Царьград ТВ" Константин Малофеев находится под санкциями США с конца 2014 года в связи с событиями на востоке Украины.

В апреле аналогичный ответ компания представила на вопрос "Интерфакса" о причинах блокировки аккаунта в Google и связанного с ним канала на YouTube агентства "РИА ФАН", которое входит в медиагруппу "Патриот", попечительский совет которой возглавляет также находящийся под санкциями США предприниматель Евгений Пригожин.

Ранее во вторник "Царьград ТВ" сообщил, что обратится в суд в связи с блокировкой своего аккаунта в YouTube в ночь на 28 июля. В сообщении на сайте телеканала сказано, что представители сервиса не объясняют причины блокировки и уклоняются от какого бы то ни было диалога.

Кроме того, по данным телеканала, администрация сервиса приняла решение и о блокировке Google-аккаунта и канала сообщества "Двуглавый орел" в сервисе YouTube. Его основателем также является Малофеев.

Все материалы телеканала будут доступны в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook, на канале в Яндекс.Эфире, а также на сайте "Царьграда", добавили там.

"Царьград ТВ" - интернет-телеканал, основанный в 2015 году Малофеевым. Позиционирует себя как "первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал".

Царьград ТВ YouTube Google Константин Малофеев США

Новости
Пандемия коронавируса

Ростовский губернатор отложил отмену карантинных ограничений

Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом

Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом

ЦБ допустил повторение ситуации с отрицательными ценами на срочном рынке "Мосбиржи"

Пандемия коронавируса

"Вектор" начал клинические испытания вакцины от коронавируса

"Вектор" начал клинические испытания вакцины от коронавируса

Правительство одобрило допэмиссию "Аэрофлота"

Правительство одобрило допэмиссию "Аэрофлота"

Более половины россиян высказались против электронных трудовых книжек

Более половины россиян высказались против электронных трудовых книжек

Владелец "Корчмы Тарас Бульба" объявлен в розыск

Владелец "Корчмы Тарас Бульба" объявлен в розыск
Пандемия коронавируса

В России коронавирус за сутки нашли у 5 395 человек

В России коронавирус за сутки нашли у 5 395 человек

Дегтярев призвал постепенно сворачивать протесты в Хабаровске

Пандемия коронавируса

Губернатор Чукотки попал в больницу после контакта с зараженным COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');