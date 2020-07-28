"Царьград ТВ" заблокировали на YouTube в связи с законом о санкциях

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Аккаунт телеканала "Царьград ТВ" на YouTube заблокирован в связи с нарушением законодательства о санкциях и правил торговли, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Google.

"Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем, что учетная запись нарушает эти законы, то предпринимаем соответствующие действия", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе компании на вопрос о причинах блокировки YouTube-канала онлайн-телеканала "Царьград".

Основатель телеканала "Царьград ТВ" Константин Малофеев находится под санкциями США с конца 2014 года в связи с событиями на востоке Украины.

В апреле аналогичный ответ компания представила на вопрос "Интерфакса" о причинах блокировки аккаунта в Google и связанного с ним канала на YouTube агентства "РИА ФАН", которое входит в медиагруппу "Патриот", попечительский совет которой возглавляет также находящийся под санкциями США предприниматель Евгений Пригожин.

Ранее во вторник "Царьград ТВ" сообщил, что обратится в суд в связи с блокировкой своего аккаунта в YouTube в ночь на 28 июля. В сообщении на сайте телеканала сказано, что представители сервиса не объясняют причины блокировки и уклоняются от какого бы то ни было диалога.

Кроме того, по данным телеканала, администрация сервиса приняла решение и о блокировке Google-аккаунта и канала сообщества "Двуглавый орел" в сервисе YouTube. Его основателем также является Малофеев.

Все материалы телеканала будут доступны в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook, на канале в Яндекс.Эфире, а также на сайте "Царьграда", добавили там.

"Царьград ТВ" - интернет-телеканал, основанный в 2015 году Малофеевым. Позиционирует себя как "первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал".