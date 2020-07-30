Песков посоветовал российским СМИ не пользоваться YouTube

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В связи с блокировкой YouTube-канала российской телекомпании "Царьград ТВ" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал российским СМИ "не зависеть от западных платформ". На брифинге его спросили, какой есть выход из ситуации.

"Любая западная платформа - это частная платформа, которая может вас выкинуть за шкирку вместе с вашим аккаунтом в любую секунду, - сказал Песков. - Никаких правил здесь нет, ни гарантий, ни правил. И именно как к ресурсу с низкой степенью доверия нужно ко всем этим ресурсам и относиться".

"Царьград ТВ" сообщил, что его аккаунт в YouTube был заблокирован в ночь на 28 июля и представители сервиса не объяснили причин блокировки и отказались от диалога. Телеканал пообещал, что подаст в суд.

В пресс-службе Google "Интерфаксу" объяснили, что аккаунт "Царьграда" был заблокирован в связи с нарушением законодательства о санкциях и правил торговли.

"Царьград ТВ" - интернет-телеканал, основанный в 2015 году бизнесменом Константином Малофеевым и позиционирует себя как "первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал". Малофеев с конца 2014 года находится под санкциями США из-за Донбасса.