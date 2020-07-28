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Стоимость поставленных Турции российских С-400 составила $2,5 млрд

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Россия поставила Турции системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф" на $2,5 млрд, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Как заявил Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, "это первый контракт подобного масштаба в страну НАТО. "Сейчас мы отрабатываем возможную вторую часть поставки", - добавил глава "Ростеха".

Ранее Чемезов сказал, что часть контракта оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Поставки С-400 в Турцию и другие страны

16 марта в интервью "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Турция сама примет решение, когда ставить купленные у России С-400 на дежурство. Он сказал, что Россия рассчитывает в обозримом будущем договориться о поставке Турции дополнительной партии С-400.

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Кроме того, Шугаев тогда заявил "Интерфаксу", что Россия поставила по контракту системы С-400 Китаю, осталось доставить ракеты. "Мы должны завершить исполнение своих обязательств поставкой ракет - она запланирована на этот год. Так что выполним в срок", - сказал он.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку систем С-400 Индии. Индия получит пять полковых комплектов С-400.

"Поставка первого полкового комплекта намечена до конца 2021 года. Все системы планируем поставить до конца 2024 года", - сказал директор ФСВТС России в интервью "Интерфаксу" в марте.

С-400 - зенитная ракетная система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Стоит на вооружении ВС России. Применяется, в частности, для обороны российских военных баз в Сирии.

Сергей Чемезов Ростех Турция С-400

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