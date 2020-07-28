Глава Северной Осетии назвал безработицу причиной ухода людей в ИГ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Не менее 30 жителей Северной Осетии сейчас воюют за рубежом на стороне "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России), заявил глава республики Вячеслав Битаров. Он сказал это зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву на совещании по вопросам обеспечения правопорядка в регионе.

Он уточнил, что в ИГ вступили в основном жители сельских районов, где высока безработица. Безработицу он назвал основным фактором "такой сложной криминогенной ситуации, в том числе участия жителей республики в составе бандформирований".

По словам Битарова, спецслужбы и полиция уделяют большое внимание селам, где в основном живут мусульмане, и "ведут достаточно весомую работу по выявлению и пресечению таких группировок", "но без решения социальных вопросов, конечно же, всех они не переловят, не посадят".