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Эксперт заявил об активном восстановлении рынка труда в РФ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок труда находится в активной стадии восстановления, в настоящее время ситуация значительно благоприятнее, чем в разгар пандемии коронавируса, считает основатель сервиса по поиску работы Superjob.ru Алексей Захаров.

"На данный момент рынок труда восстановился на 76% от докризисного уровня. В конце апреля, во время пика пандемии, активность рынка была на отметке 42%", - сказал Захаров, комментарий которого поступил во вторник в "Интерфакс".

По оценке эксперта, рынок труда восстановится до конца года на 90% от докризисного "при условии, что второй волны коронавируса не будет". При этом спрос на специалистов, работающих удаленно, снижаться не будет, считает Захаров.

Он ранее высказывал мнение, что численность общей безработицы в России к началу лета достигла 10 млн человек, и этот показатель, по оценке эксперта, пока не меняется.

Алексей Захаров Superjob.ru

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