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Уголовное дело возбудили после столкновения поездов в Петербурге

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В северной столице возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух грузовых электровозов, сообщила во вторник пресс-служба Северо-Западного управления СКР на транспорте.

Дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта" (ст. 263 УК РФ).

По данным следствия, в 14.39 по московскому времени на грузовой железнодорожной станции "Купчинская" по касательной столкнулись два грузовых состава (58 и 33 вагона), в результате чего с рельсов сошли три локомотива и один пустой полувагон.

Пострадал машинист одного из поездов, он госпитализирован, сообщили в ведомстве. В городском МЧС уточнили, что всего за медицинской помощью обратились два человека.

Специалисты Октябрьской железной дороги уже занимаются устранением последствий схода, на место направлены восстановительные поезда. Инцидент не повлиял на график движения пассажирских поездов.

СКР Петербург Купчинская МЧС Октябрьская железная дорога

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