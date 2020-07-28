Два электровоза сошли с рельсов на грузовой станции "Купчинская" в Петербурге

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Во Фрунзенском районе Петербурга соприкоснулись два грузовых железнодорожных состава, один из них сошел с рельсов, сообщила пресс-служба управления МЧС по городу во вторник.

По данным ведомства, в 14:39 на грузовой железнодорожной станции "Купчинская" на Малой Балканской произошло касательное столкновение двух грузовых составов №3812 и №1255. "В результате с рельсов сошли два электровоза и один пустой полувагон", - говорится в сообщении.

Движение пассажирских поездов организовано по резервному маршруту.

По данным пресс-службы РЖД, инцидент произошел в 14:00. Там уточнили, что угрозы экологии нет, на график движения пассажирских поездов ЧП влияния не оказало. "В настоящее время специалисты Октябрьской железной дороги занимаются устранением последствий схода. На место направлены восстановительные поезда со станций "Волковская" и "Санкт-Петербург-сортировочный-Московский", - говорится в сообщении РЖД.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, в результате инцидента, предварительно, пострадал один человек. "Машинист получил травмы, их характер уточняется. Погибших нет", - сказал собеседник агентства.

Во вторник днём в Петербурге резко ухудшилась погода, началась гроза с ливнями.