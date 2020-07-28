В Минобороны отвергли нарушение границ Финляндии истребителями Су-27

В Финляндии заявили о возможном нарушении российскими самолетами воздушного пространства

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российские военные перебазировали четыре истребителя Су-27 из Карелии в Калининградскую область, полет прошел в соответствии с международными правилами, заявили в Минобороны РФ.

"Полет осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс" во вторник.

В Минобороны РФ сообщили, что во вторник четыре истребителя Су-27 морской авиации ВМФ России осуществили плановый перелет с аэродрома в Республике Карелия на аэродром дислокации в Калининградскую область.

"Перелет проходил по заранее согласованному маршруту, во время следования по которому экипажи российских самолетов находились на постоянной связи с пунктами управления воздушным движением", - отмечается в сообщении Минобороны РФ.

Между тем, агентство Associated Press сообщило, что Финляндия начала расследование после того, как два российских истребителя Су-27, предположительно, нарушили воздушное пространство этой страны.

Согласно заявлению Минобороны Финляндии, предполагаемое нарушение финского воздушного пространства произошло над Финским заливом, близ Хельсинки. В заявлении отмечается, что инцидент во вторник продлился около двух минут в районе 14:00 по местному времени. В финском ведомстве сообщили, что на "перехват" поднимались истребители финских ВВС F-18.

Су-27 - российский истребитель четвертого поколения, разработан в ОКБ Сухого. Су-27 входят в состав дежурных сил ПВО.