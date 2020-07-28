Финская погранслужба начала расследование инцидента с Су-27 из РФ

Фото: Минобороны/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Пограничная служба Финляндии начала расследование после того, как два российских истребителя Су-27, предположительно, нарушили воздушное пространство этой страны, сообщает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Минобороны Финляндии, предполагаемое нарушение финского воздушного пространства произошло над Финским заливом, близ Хельсинки.

В заявлении отмечается, что инцидент во вторник продлился около двух минут в районе 14:00 по местному времени.

В финском ведомстве указали, что на перехват поднимались истребители финских ВВС F-18.